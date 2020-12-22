Москвичка возьмет под опеку малыша с редким заболеванием из Челябинска

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22 декабря 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Мальчика, подключенного к аппарату ИВЛ, доставят в одну из клиник Москвы.

О судьбе маленького Миши стало известно после публикации на сайте Уполномоченного по правам человека при президенте России Анны Кузнецовой. У мальчика 2018 года рождения редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия (СМА). Так мама малыша проходила лечение от зависимости, он долгое время находился один, по состоянию здоровья малыш подключен к ИВЛ. Сообщается, что Миша не получал необходимого лечения, кроме того, из-за пандемии к нему перестали пускать нянь, работу которых оплачивали благотворительные фонды.

Ситуацию удалось изменить после обращения к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. К ребенку пустили нянь, а также он начал получать препарат «Рисдиплам», предназначенный для лечения СМА. Родную маму Миши ограничили в правах и стали искать мальчику семью. Взять ребенка под опеку решила жительница Москвы. Соответствующее решение приняли после детального изучения ситуации.

Мальчика будут сопровождать в перелете челябинские врачи. Перелет оплатит частная организация. По предварительным данным это случится уже на этой неделе. Первые несколько дней Миша проведет в реанимации московской клиники, а уже потом отправится в новый дом.