70% ветеринарных клиник России находятся под угрозой закрытия

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22 декабря 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Роспотребнадзор добрался до четвероногих пациентов. В ведомстве рассматривается законопроект, запрещающий ветклиникам находиться на первых этажах жилых домов и даже в отдельных зданиях вблизи жилых домов.

Известие о таких нововведениях стало громом среди ясного неба и для врачей-ветеринаров и для владельцев животных. Если решение будет принято, как считают в ассоциации ветврачей, закроются 70% клиник в стране, и 150 тысяч специалистов по всей России останутся без работы.

Откуда взялась такая инициатива и что послужило поводом к очередному запрету, пока не может ответить никто, но ведомство уже неоднократно критиковали за непродуманность решений, сообщает НТВ.