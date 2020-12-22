В Московском МФЦ посетителей будут встречать два робота-андроида Даша и Алекс

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из видео

В московские МФЦ районов Гольяново и Измайлово посетителей встречают антропоморфные роботы-помощники Даша и Алекс. Самые смелые жители могут получить консультацию у «человекоподобных кукол».

Алекс и Даша способны распознавать лицо и голос человека, они готовы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. В их диалоговые схемы загружена информация об оформлении документов, например, как оформить ИП, получить доступ к электронной медкарте или зарегистрироваться на госуслугах. Позднее список вопросов, на которые они смогут отвечать, расширят. Глаза и рот, то есть, камера и микрофон у роботов в одном экземпляре на двоих – так они могут распределять задачи. Однако друг с другом говорить они тоже могут.

Пользователи оценили нововведение как забаву, но из-за немигающего взгляда и отсутствия мимики некоторые уже сравнили роботов с нововоронежской Алёнкой.