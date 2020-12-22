В Московском МФЦ посетителей будут встречать два робота-андроида Даша и Алекс
22 декабря 2020, 21:07[ «Аргументы Недели» ]
В московские МФЦ районов Гольяново и Измайлово посетителей встречают антропоморфные роботы-помощники Даша и Алекс. Самые смелые жители могут получить консультацию у «человекоподобных кукол».
Алекс и Даша способны распознавать лицо и голос человека, они готовы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. В их диалоговые схемы загружена информация об оформлении документов, например, как оформить ИП, получить доступ к электронной медкарте или зарегистрироваться на госуслугах. Позднее список вопросов, на которые они смогут отвечать, расширят. Глаза и рот, то есть, камера и микрофон у роботов в одном экземпляре на двоих – так они могут распределять задачи. Однако друг с другом говорить они тоже могут.
Пользователи оценили нововведение как забаву, но из-за немигающего взгляда и отсутствия мимики некоторые уже сравнили роботов с нововоронежской Алёнкой.
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