Это что за время такое, что надо выпрашивать заслуженные награды?

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

В редакцию «Новой газеты» обратились активисты ветеранской организации Первого батальона 357 полка Витебской дивизии десантников. Они просят журналистов обратиться к президенту страны Владимиру Путину, чтобы выдать награды советским бойцам, воевавшим в первый период афганской войны.



Многие военные операции и сражения оказались без внимания и должной оценки со стороны военных структур. После обращения редакции в Министерство обороны РФ, делу дали ход, начались необходимые процедуры. По заявлениям активистов, список не награждённых состоял из тридцати четырёх человек. Двое солдат, погибших в бою, оказались вообще забыты, хотя в Афганистане военные старались такого не допускать.



Командиры, подававшие документы для представления к наградам, живы. Через нотариус они уже подтвердили свои показания. Дополнительным доказательством героизма советских бойцов является заметка в газете Туркестанского военного округа «Фрунзевец». Сержант Черемисин в 1981 году описал в ней непрерывный бой в горной местности.



По заведённым правилам того времени, награды старались выдавать очень редко, несмотря на сложность проведённых операций и личные подвиги. Позже от такой практики стали отходить. Участники боевых действий в Афганистане надеются, что их просьбы будут услышаны, заявления пройдут через все ступени бюрократической системы и герои получат свои награды.



