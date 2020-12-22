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Аргументы Недели Общество 13+

Жители села в районе Сочи сообщили о "марше скорых"

, 18:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жители села в районе Сочи сообщили о
ЧП СОЧИ

Жители села Верхий Юрт в Хостинском районе были напуганы внезапным потоком машин скорой помощи, которые с сиренами проехали через весь населённый пункт.

Очевидцы сообщают, что около десяти "карет" неслись на большой скорости и с трудом разъезжались со встречными автомобилями. Под конец "парада" машины скорой помощи остановились возле одного из домов.

Официального комментария ситуации нет, однако сельчане считают, что таким образом медики прощались с одним из умерших коллег.

Kub