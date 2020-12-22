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Аргументы Недели Общество

В Сочи возбудили уголовное дело по факту контрабанды 20 тысяч пачек сигарет

, 17:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи возбудили уголовное дело по факту контрабанды 20 тысяч пачек сигарет

В Сочи сотрудники городского следственного отдела совместно с коллегами из краевого управления ФСБ проверили троих подозреваемых по делу о контрабанде табачной продукции.

По информации правоохранителей, злоумышленники в возрасте от 53 до 59 лет перевезли на поезде около двадцати тысяч пачек сигарет через Таможенную границу Евразийского экономического союза с территории соседней республики в РФ. Общая сумма контрабандного товара составила приблизительно два с половиной миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы. Расследование продолжается, — сообщает краевое ГУ МВД.

В Сочи возбудили уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий

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