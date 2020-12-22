Роспотребнадзор установит новые санитарные правила в школах с 1 января

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

парта, фото: pixels.com

С 1 января 2021 года российские школьники будут учиться по новым санитарным правилам Роспотребнадзора. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правой информации.

В документе говорится, что расстояние от детских садов и школ до жилых зданий должно быть не более 500 - 800 метров, для сельской местности - до 1 километра. Однако, если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт. Если дети находятся в школе больше четырех часов, должно быть организовано горячее питание, в том числе во время экзамена.

В случае возникновения групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение 2 часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и начать профилактические мероприятия.

Учебные заведения должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения или специальными нагревателями воды. Также нельзя использовать инфракрасные обогреватели – только общее отопление.

Кроме того, в детских садах ежедневно нужно мыть игрушки и регулярно стирать кукольную одежду.