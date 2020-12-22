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22 декабря 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

"ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре "Охотный ряд". Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в Инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ". Выявленные факты могут учитываться при назначении наказания.» - сказал он.

Ян Поповский отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если, в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека то до 1 миллиона рублей.