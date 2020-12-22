В России с нового года заработает единый номер вызова экстренных служб

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22 декабря 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об обеспечении вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112».

Закон устанавливает единые принципы, требования, временные параметры, регламенты создания, функционирования и развития системы «112», это позволит скоординировать работу экстренных служб на территории всей страны, говорится в пояснительной записке к документу.

«Инициатива позволит обеспечить работу единого номера вызова экстренных оперативных служб по всей стране. В настоящее время он уже действует в 56 субъектах Российской Федерации, и эта система зарекомендовала себя как эффективная», – отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что связаться с оператором 112 можно будет, даже если на счету закончились деньги или в телефоне нет сим-карты. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что с 2021 года по всей России заработает единый номер вызова экстренных служб.