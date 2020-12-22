В краснодарском ГИБДД рассказали о статистике аварий за год

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22 декабря 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 21 по 27 декабря в Краснодаре проходит оперативно профилактическое мероприятие "Пешеход". Инспекторы будут следить за соблюдением пешеходами и водителями ПДД.



Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что за 2020 год произошло около четырёхсот ДТП с участием пешеходов. 33 человека в результате этих аварий погибло, а 374 получили различные травмы. По вине водителей из общего числа этих аварий произошла почти половина — 193 ДТП, в которых 11 человек погибло и 187 пострадало.



Дежурства наряды ДПС будут вести в местах концентрации аварий с участием пешеходов, также выявляя недостатки в содержании и обустройстве пешеходных переходов, в особенности близ детсадов и школ. При выявлении таких недостатков ответственных лиц обяжут их устранить и привлекут к административной ответственности.