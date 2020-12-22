Депутат Мосгордумы Стебенкова: Сервис «Социальный навигатор» оказывает помощь нуждающимся москвичам

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22 декабря 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова, фото соцсети

Сервис «Социальный навигатор» оказывает помощь нуждающимся москвичам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова.



«Недостаточная информированность об имеющихся социальных услугах и инициативах - одна из важнейших и наиболее распространенных причин социального неблагополучия в Москве. Как правило, москвичи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки со стороны города, а также на помощь благотворительных организаций: столица остается в целом благополучным регионом, и средств, выделяемых на эти цели государством и частными лицами, вполне достаточно. Проблема обычно заключается лишь в том, чтобы нуждающиеся в помощи и желающие помочь нашли друг друга - эту проблему и призван решить цифровой городской сервис «Социальный навигатор». Итоги его полуторалетней работы показывают, что он стал эффективным инструментом для поиска социальных услуг, а для НКО - удачной площадкой для расширения масштаба деятельности», - считает парламентарий.



По словам Людмилы Стебенковой, в настоящее время в «Социальном навигаторе» зарегистрированы около 100 партнерских НКО социальной направленности, кроме того к сервису подключены несколько проектов корпоративной социальной ответственности московского бизнеса.

На данный момент при помощи сервиса доступно почти 140 услуг в 22 категориях, предоставляемых по более чем 650 адресам Москвы. За 1,5 года с момента открытия данной системой воспользовались более 800 тыс. человек.

Депутат добавила, что уже скоро число партнеров-благотворителей увеличится вдвое: в сервисе будут зарегистрированы более сотни новых НКО - победителей конкурса грантов правительства Москвы 2020 года.



«Статистика поиска по этому сервису дает крайне полезный материал для изучения, позволяет городу оперативно видеть приоритеты в области социальной поддержки населения. Так, в 2020 году москвичей больше всего интересовали вопросы поиска работы и обучения, пакеты услуг, предоставляемых центрами социального обслуживания, а также юридическая и психологическая помощь», - отметила она.

Кроме того, остается актуальной и тема помощи семьям с детьми-инвалидами.

«Анализ данных, которые город получает от сервиса «Социальный навигатор», дает возможность совершенствовать систему социальной поддержки. И это еще одна полезная функция данной площадки, при помощи которой Москва поднимает социальную сферу на качественно новый, более высокий уровень», - заключила Людмила Стебенкова.