ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Литва готовится частично закрыть выезд за границу из-за коронавируса

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Литва готовится частично закрыть выезд за границу из-за коронавируса
Фото: соцсети

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис предупредил, что скоро жителям республики могут ограничить въезд в другие государства из-за высокого уровня заболеваемости по стране. В частности, могут быть введены ограничения для граждан Литвы при поездках в Латвию.

 

«Сегодня Литва — одна из стран, наиболее пострадавших от вируса. Если нынешняя ситуация не изменится, возникает риск не только для Литвы закрыться от других стран, но и для других стран закрыться от Литвы. И мы очень ждем перемен», — заявил глава ведомства.

 

Скуодис сообщил, что Вильнюс обсуждает возможные решения с Польшей. «Чего бы хотелось избежать, так это ситуации, которая была весной, когда очереди из машин вытянулись у наших соседних стран», — сказал он.

 

Ранее Литва приостановила полеты из Великобритании из-за новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Уточняется, что закрыты только полеты в прибалтийскую республику. Если будут организованы полеты из Литвы, то пока они могут выполняться.

 

В настоящее время в Литве более 114,4 тысячи заразившихся коронавирусом, зафиксировано свыше 1039 летальных исходов. В республике действует карантин. Он продлится до 31 января, передвижение внутри страны будет ограничено до 3 января.

 

 

ГБ

Общество

Сенатор Рязанский оценил предложение освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Сенатор Рязанский оценил предложение освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский во вторник, 22 декабря, оценил идею о возвращении НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью