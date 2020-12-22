Литва готовится частично закрыть выезд за границу из-за коронавируса

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22 декабря 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис предупредил, что скоро жителям республики могут ограничить въезд в другие государства из-за высокого уровня заболеваемости по стране. В частности, могут быть введены ограничения для граждан Литвы при поездках в Латвию.

«Сегодня Литва — одна из стран, наиболее пострадавших от вируса. Если нынешняя ситуация не изменится, возникает риск не только для Литвы закрыться от других стран, но и для других стран закрыться от Литвы. И мы очень ждем перемен», — заявил глава ведомства.

Скуодис сообщил, что Вильнюс обсуждает возможные решения с Польшей. «Чего бы хотелось избежать, так это ситуации, которая была весной, когда очереди из машин вытянулись у наших соседних стран», — сказал он.

Ранее Литва приостановила полеты из Великобритании из-за новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Уточняется, что закрыты только полеты в прибалтийскую республику. Если будут организованы полеты из Литвы, то пока они могут выполняться.

В настоящее время в Литве более 114,4 тысячи заразившихся коронавирусом, зафиксировано свыше 1039 летальных исходов. В республике действует карантин. Он продлится до 31 января, передвижение внутри страны будет ограничено до 3 января.