Депутат МГД Гусева: Во время пандемии московские центры занятости раскрыли свой потенциал

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22 декабря 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Центры занятости Москвы сохранили индивидуальный подход к соискателям во время пандемии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.



«Уходящий год стал настоящим испытанием для московских служб трудоустройства, которое эта система успешно прошла. В пандемию центры занятости Москвы полностью раскрыли свой потенциал, ежемесячно помогая найти работу более 10 тыс. людей (в ноябре этот показатель достиг 20 тыс. человек). Они оказывают целый комплекс услуг: поиск вакансий, переподготовка и переобучение людей, потерявших работу. При этом работа с горожанами не превращается в конвейер - сохраняется индивидуальный подход к каждому соискателю», - сказала Гусева.



По ее словам, потерявший работу человек обращается в службу занятости, где ему сразу же предлагают вакансии, соответствующие его уровню образования и квалификации.



«Статус безработного соискатель получает через 11 дней, если ему за это время не удается подобрать подходящую вакансию. Поддержка безработных включает в себя также бесплатное переобучение и переквалификацию на востребованные специальности в весьма широких пределах - от арматурщика до разработчика мобильных приложений», - подчеркнула Людмила Гусева.



Она добавила, что система готова справиться с увеличением числа безработных в случае неблагоприятной ситуации в экономике.



«На данный момент пик регистрируемой безработицы пришелся на сентябрь 2020 года - 3,04%, к началу декабря эту цифру удалось уменьшить до 1,73%. Прогнозы Минтруда и столичного департамента труда и соцзащиты дают в пессимистическом варианте показатель безработицы в 2021 году на уровне 188 тыс. человек. На это количество, причем с некоторым запасом, ориентирован и бюджет на московские надбавки безработным: в дополнение к федеральному пособию выплачиваются 850 руб. материальной помощи и 1 тыс. 450 руб. транспортной субсидии в месяц. Депутатские поправки в бюджет 2021 года увеличили соответствующую статью расходов на 1,2 млрд руб. - этого хватит на поддержку всех, кто обращается за помощью в службы трудоустройства», - сказала столичный парламентарий.



По словам Людмилы Гусевой, наиболее востребованными профессиями, по данным службы занятости, сейчас являются специалисты в сфере IT, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. Имеются - хотя из-за пандемии и в меньших объемах - также вакансии в сервисных отраслях. Чаще других пользуются спросом у работодателей такие специальности, как системный администратор, аналитик в области информатики, оператор станков с числовым программным управлением, технолог, сварщик, инженер-лаборант. А наиболее востребованные среди соискателей - вакансии менеджера по логистике и водителя, продавца-консультанта и другие.