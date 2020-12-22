Настоящие и будущие задачи регионального парламентаризма обсуждают в Краснодаре

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22 декабря 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре в дистанционном формате под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко проходит II открытая краевая межвузовская научно-практическая конференция «Региональный парламентаризм: настоящее и будущее». Ее темой в этот раз стал опыт взаимодействия Законодательного Собрания края и органов местного самоуправления муниципальных образований с вузами региона.

По итогам I конференции, которая состоялась в прошлом году на базе КубГУ, наиболее интересные предложения были реализованы в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

В работе нынешней конференции принимают участие депутаты ЗСК – Николай Петропавловский, Виктор Чернявский, Андрей Горбань, Александр Поголов, руководители и представители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления, ведущие ученые кубанских вузов, члены экспертно-консультативных советов при комитетах кубанского парламента и Совета молодых депутатов края.

В приветственном слове к участникам Юрий Бурлачко отметил, что поднимаемые на конференции темы затрагивают разные сферы жизни, а обсуждаемые вопросы позволяют взглянуть на многие вещи с иной точки зрения, найти нетривиальные пути решения сложных задач.

— Очень важно, что в сегодняшней повестке сделан акцент на перспективах развития муниципалитетов Кубани, на исследовании возможностей их социально-экономического роста. Выполнение данной задачи – приоритет в работе краевых властей и органов местного самоуправления. А привлечение к участию в конференции ученых и тех, кто решает проблемы непосредственно на местах – наиболее эффективная форма организации таких мероприятий, – считает спикер ЗСК.

Также Юрий Бурлачко напомнил, что сегодняшняя конференция проходит в год исторического обновления Конституции России. Принятые в неё поправки, по его мнению, это очередной шаг в развитии российского парламентаризма. Он акцентировал внимание, что в кубанском парламенте сейчас работают над приведением нормативной базы в соответствие с новыми положениями Основного закона страны.

К участникам конференции обратился и директор департамента внутренней политики администрации края Александр Топалов. Он отметил, что сегодня органы государственной власти и местного самоуправления в регионе – единая команда, которая вместе работает над решением стоящих перед краем задач. Жители территорий активно занимаются благоустройством своих населенных пунктов, другими вопросами местного значения, в регионе также активно развивается территориальное общественное самоуправление, межмуниципальное сотрудничество.

В свою очередь, ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов, приветствуя участников мероприятия, подчеркнул, что вуз и кубанский парламент связывают долгие годы сотрудничества по многим направлениям. Так, при каждом комитете ЗСК в экспертно-консультативных советах работают ученые университета, также более десяти лет лучшие студенты – будущие юристы, экономисты и управленцы – проходят практику в Законодательном Собрании.

В ходе пленарного заседания, на котором выступили специалисты по самому разному спектру вопросов обозначенной темы, докладчиков представлял председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский. По его словам, в этом году конференция по инициативе руководителя кубанского парламента Юрия Бурлачко получила статус краевой межвузовской, расширился круг ее участников – в повестке заявлено 79 докладов. Председатель комитета считает, что такое взаимодействие позволит более объективно смотреть на процессы развития публичной власти, местного самоуправления и гражданского общества. Так, прозвучал доклад главы Краснодара Евгения Первышова на тему создания комфортной городской среды, как форме участия жителей в благоустройстве города. О реализации межмуниципального сотрудничества на территории муниципального образования Белоглинский район рассказала глава Новопавловского сельского поселения Лариса Склярова

С докладами выступили ученые и практики, работающие на местах, по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, взаимодействия публичной власти с высшими учебными заведениями, ориентации и установки поведения кубанской молодёжи в сфере межэтнических отношений, политико-административных ресурсов управления Краснодарской городской агломерацией и целый ряд других.

В ходе конференции также работают тематических секций.

По итогам мероприятия в КубГУ будет опубликован сборник тезисов.