Хабаровчане торгуют снегом

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22 декабря 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Зима 2020-2021 в Хабаровске снова выдалась аномально бесснежной. Внезапно, в дальневосточном регионе снег стал дефицитом, а раз появился дефицитный товар, значит, и продавцы для него найдутся.

На торговых интернет-площадках краевой столицы появились объявления о продаже снега. Причем коммерсанты признают – не прогадали, спрос на снег зимой достаточно высок.

Изначально продавать снег начали базы отдыха, где велись работы по отсыпке горнолыжного спуска. Размещенные в соцсетях объявления о продаже начали пользоваться спросом. Представители базы уточнили, что им удалось реализовать 10 грузовиков со снегом.

Отметим, что 1 кубический метр снега стоит 1 000 рублей. Предприниматели рассчитали, что на постройку небольшой горки понадобится 10-15 кубометров.