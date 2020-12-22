ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Депутат МГД Картавцева: Масштабная вакцинация от COVID-19 набирает обороты

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Картавцева: Масштабная вакцинация от COVID-19 набирает обороты
Фото: соцсети

Темпы роста вакцинации значительно превышают ожидания, количество прививок будет увеличиваться до Нового года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«С понедельника, 21 декабря, открылась запись на вакцинацию против коронавируса для еще нескольких категорий москвичей - работников транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудников СМИ. Неделю назад доступ к прививке получили работники центров госуслуг, культуры, а также работники сферы торговли и услуг. Москва уверенно движется к масштабной вакцинации жителей. Темпы вакцинации значительно опережают наши ожидания и с каждым днем охват будет увеличиваться. Первыми были сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также социальных служб, теперь постепенно к этому списку добавляются новые категории - те, кто не ушел на удаленку и продолжают взаимодействовать с людьми. Полагаю, что перечень допущенных к вакцинации такими же темпами, будет расширяться и далее», - сказала Картавцева.

Депутат напомнила, что к прививке допускают москвичей от 18 до 60 лет. «Они должны предъявить документ, подтверждающий занятость в сферах, представители которой приглашены на вакцинацию. К вакцинации не допускаются беременные и кормящие женщины, а также те, кто переболел гриппом или ОРВИ в течение последних двух недель. Кроме того, на момент введения вакцины с момента любой другой прививки должно пройти не менее 30 дней», - подчеркнула Лариса Картавцева.

Парламентарий также рекомендовала москвичам отнестись к вакцинации очень ответственно. «Это наш общий шанс справиться с пандемией. Прививка от коронавируса делается в два этапа - это связано с тем, что вакцина состоит из двух компонентов. Записываться нужно только на первую - на вторую врач запишет вас автоматически - и проинформирует о том, когда и куда необходимо явиться», - добавила Картавцева.

Кроме того, депутат Мосгордумы напомнила, что в Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Картавцева отметила, что запись доступна на две недели вперед, для записи на прививку нужно воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте мэра столицы, записаться через инфомат или по телефону.

ГБ

Общество

Сенатор Рязанский оценил предложение освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Сенатор Рязанский оценил предложение освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский во вторник, 22 декабря, оценил идею о возвращении НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью