Депутат МГД Картавцева: Масштабная вакцинация от COVID-19 набирает обороты

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22 декабря 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Темпы роста вакцинации значительно превышают ожидания, количество прививок будет увеличиваться до Нового года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«С понедельника, 21 декабря, открылась запись на вакцинацию против коронавируса для еще нескольких категорий москвичей - работников транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудников СМИ. Неделю назад доступ к прививке получили работники центров госуслуг, культуры, а также работники сферы торговли и услуг. Москва уверенно движется к масштабной вакцинации жителей. Темпы вакцинации значительно опережают наши ожидания и с каждым днем охват будет увеличиваться. Первыми были сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также социальных служб, теперь постепенно к этому списку добавляются новые категории - те, кто не ушел на удаленку и продолжают взаимодействовать с людьми. Полагаю, что перечень допущенных к вакцинации такими же темпами, будет расширяться и далее», - сказала Картавцева.



Депутат напомнила, что к прививке допускают москвичей от 18 до 60 лет. «Они должны предъявить документ, подтверждающий занятость в сферах, представители которой приглашены на вакцинацию. К вакцинации не допускаются беременные и кормящие женщины, а также те, кто переболел гриппом или ОРВИ в течение последних двух недель. Кроме того, на момент введения вакцины с момента любой другой прививки должно пройти не менее 30 дней», - подчеркнула Лариса Картавцева.



Парламентарий также рекомендовала москвичам отнестись к вакцинации очень ответственно. «Это наш общий шанс справиться с пандемией. Прививка от коронавируса делается в два этапа - это связано с тем, что вакцина состоит из двух компонентов. Записываться нужно только на первую - на вторую врач запишет вас автоматически - и проинформирует о том, когда и куда необходимо явиться», - добавила Картавцева.



Кроме того, депутат Мосгордумы напомнила, что в Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Картавцева отметила, что запись доступна на две недели вперед, для записи на прививку нужно воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте мэра столицы, записаться через инфомат или по телефону.