Миссия МВФ приехала выкручивать руки Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве начала работать миссия МВФ, которая должна принять решение о выделении в следующем году очередного кредита Украине.



Правительство страны пока держит ситуацию под контролем, хотя и не успело выполнить все требования кредиторов. До конца 2020 года МВФ планировала выделить Украине два транша по 700 млн долларов. Но кадровые изменения в Центробанке и правительстве в валютном фонде восприняли как изменение курса реформ. И выделение средств приостановили.



Это навевает воспоминания о лихих 90-х в России, когда трёхбуквенную аббревиатуру МВФ и слово транш знал каждый школьник, когда этот самый МВФ выкручивал правительству руки. Теперь очередь дошла до Украины, набирающую долгов, расплачиваться с которыми придётся последующим поколениям. Всё это не устраивает украинскую оппозицию, которую обвиняют в пророссийских настроениях. Она упрекает правительство в потакании западным структурам, которые добиваются деиндустриализации страны. Критики власти добиваются полной смены правительства и изменения экономического курса, ибо косметические меры и перестановки отдельные министров не спасут ситуацию.



Вот и с Россией разругались, и от Запада помощи нет. И дед Мороз не принесёт денежный мешок с подарками.



