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22 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Открытое письмо президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу

От граждан Российской Федерации, возмущённых беззаконием, попранием основ Конституции и нарушением гражданских прав в отношении незаконно арестованного и содержащегося в нечеловеческих условиях гражданина РФ Николая Николаевича Платошкина.



Уважаемый президент, обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции, прав и свобод граждан в нашей стране, которые являются высшей ценностью и признание, соблюдение и защита которых является обязанностью государства.

4 июня 2020 года Следственным Комитетом РФ был незаконно арестован Николай Николаевич Платошкин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой дипломатии и международных отношений Московского гуманитарного университета. Мерой пресечения для него был избран строгий домашний арест, запрещающий прогулки, любые контакты с обществом, за исключением близких родственников и адвокатов. Таким образом Николая Николаевича лишили средств к

существованию, запретив заниматься преподаванием даже удалённо, а также возможности заботиться о своих престарелых родителях-инвалидах, для которых он является единственным кормильцем. Его родители, вынуждены возить ему из Московской области продукты. Отцу Николаю Ивановичу, у которого искусственный сустав, скоро исполнится

85 лет, а маме, Валентине Николаевне, которая недавно перенесла инфаркт, скоро будет 83 года.

Уголовное дело против Николая Платошкина было возбуждено заведомо незаконно, поскольку у следователей на момент задержания и ареста было на руках заключение лингвистической экспертизы, служившей основанием для обвинения его по тяжкой статье 212 ч.1.1 УК РФ, в которой экспертом - сотрудником СК РФ - было дано однозначное

заключение: в видеоролике, по которому его обвиняют, Николай Платошкин не произнёс ничего из того, что могло бы соответствовать содержанию вменяемой ему статьи УК.

Вопиющим фактом, возмутившим широкую общественность, явилось то, что помимо совершения должностного преступления при предъявлении обвинения и аресте Н.Н.Платошкина, следователи, ведущие его дело, на протяжении пяти месяцев скрывали экспертизу от обвиняемого и его адвокатов, а суд намеренно вводили в заблуждение, не приобщая экспертизу к материалам дела! И даже после приобщения данной экспертизы на суде по рассмотрению апелляции по изменению меры пресечения 29 октября 2020 года, суд не принял во внимание доказанную невиновность Н.Н.Платошкина и удовлетворил ходатайство следствия, продлив домашний арест, без разрешения прогулок ещё на два месяца! И это при том, что в начале сентября, из-за отсутствия возможности выходить на улицу, активно двигаться и дышать свежим воздухом, невиновный по сути человек, попал в больничную реанимацию в предынфарктном состоянии! Все медицинские заключения и рекомендации, с указанием необходимости предоставления Н.Н.Платошкину прогулок остались без внимания суда.

25 ноября 2020 года в Московском городском суде состоялось заседание по рассмотрению апелляции в отношении изменения меры пресечения уже с учетом наличия экспертизы лингвиста, а также личных поручительств за Н.Н.Платошкина 12 депутатов Московской городской думы и 2 депутатов Государственной Думы РФ. Но суд остался глух и слеп ко всем очевидным и весомым фактам и обстоятельствам. Не задавая практически никаких вопросов представителям защиты и обвинения, машинально продлил срок заключения Н.Н.Платошкину.

В наше время, когда доступ к информации через всемирную сеть Интернет имеется у каждого, о ситуации с уголовным преследованием Николая Платошкина знают во всех уголках нашей страны: от столицы, до самых маленьких деревень и сёл. И это несмотря на то, что в официальных СМИ и на центральных каналах российского телевидения о его

уголовном деле не сообщается ничего. Такое избирательное отношение к событиям в стране заставляет задумываться о свободе слова в России.

Тысячи людей по всей стране, начиная с 4 июня сего года, ежедневно открыто высказываются против незаконного уголовного преследования, называя дело против него откровенно политическим, а самого Николая Николаевича - узником совести. Но их никто не слышит! В интервью агентству ТАСС Вы публично заявили, что мнение людей в подобных ситуациях имеет значение, но только не для «третьей» власти.

В своих публичных выступлениях на тему резонансных уголовных дел Вы справедливо оставляете право решения за судом. Но как быть, если суд демонстративно игнорирует все процессуальные нарушения и ущемления гражданских прав человека?

Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Доброе имя Николая Николаевича Платошкина известно широкому кругу общественности. Во время работы на государственной службе в Министерстве иностранных дел РФ, он, будучи сотрудником российского посольства в Армении, получил благодарность МИДа за организацию Вашей встречи с лидером этого государства и его ответного визита в Россию.

Мы, все, кто подписался под этим обращением, ждём от Вас, уважаемый Владимир Владимирович, реализации Ваших полномочий и справедливого решения в отношении достойного, порядочного и, главное, ни в чём не виновного человека - Николая Николаевича Платошкина. Не дайте народу окончательно утратить веру в справедливость и демократичность нашего государства!

Кончаловский А.С. (Народный артист РСФСР, кинорежиссёр)

Янчук Е.Ю. (депутат МосГорДумы)

Меньшов В.В. (Народный артист России, кинорежиссёр)

Локтев Д.А. (депутат МосГорДумы)

Бортко В.В. (Народный артист РФ, кинорежиссёр)

Ступин Е.В. (депутат МосГорДумы)

Назаров Ю.В. (Народный артист РФ, актёр)

Савастьянов С.В. (депутат МосГорДумы)

Славин Б.Ф. (Профессор МПГУ, политолог)

Тарасов П.М. (депутат МосГорДумы)

Ивашов Л.Г. (генерал-полковник, президент АГП)

Шувалова Е.А. (депутат МосГорДумы)

Поляков Ю.М.(писатель, поэт, киносценарист)

Шереметьев О.М. (депутат МосГорДумы)

Парфёнов Д.А. (депутат Государственной Думы РФ)

Сёмин К.В. (журналист, музыкант)

Фурсов А.И. (историк, директор института ССА)

Жуков Ю.Н. (гл. научный сотрудник ИРИ РАН)

Караулов А.В. (журналист, телеведущий)

Спицын Е.Ю. (историк, публицист)

Салтыков В.В. (музыкант, певец)