Шпаргалка для родителей от «Читай-города»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Вечный вопрос: что подарить ребенку на новый год? И чтобы понравилось, чтобы по делу и не тратить много времени на поиски подарка. Куклы, машинки, игры, плюшевые мишки - все было…

Подарите впечатление!

Подарочная карта для детей способна превратить поход за книгой в целый квест, а начинающего читателя – в настоящего читай-агента, который делает мир лучше, читая хорошие книги.

Радость выбора

«Личную карту читай-агента» приобретают родители, а радость выбора книг достается юным читателям. Детям важно, чтобы с ними общались по-взрослому, позволяли самостоятельно принимать решения. Когда ребенок сам выберет понравившиеся книги, и совершит покупку - нет сомнений, что эти книги будут прочитаны в первую очередь, без напоминаний и настоятельных просьб.

Выбор ребенка ограничен только заботой взрослых о том, чтобы он читал хорошие и добрые истории. Карта действует на книги с ограничением 0+, 6+, 12+ - а значит, гарантированно убережет ребенка от неподходящей ему по возрасту информации.

Желания сбываются

Чтение для детей – прежде всего, удовольствие и приключение. Заставить ребенка полюбить читать невозможно. Дайте ему почувствовать, что чтение — это интересно, а книги помогают фантазировать и мечтать. Новый год самое лучшее для этого время!

«Личную карту читай-агента» для детей можно найти только в «Читай-городе». А еще там есть подарочные карты с новогодним дизайном. Кстати, отличный подарок для любимых, друзей и коллег. Точно не прогадаете!