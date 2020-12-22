Прокуратура потребовала от главы Копейска сделать тротуары после ДТП с ребенком
22 декабря 2020, 11:36[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Автомобиль наехал на десятилетнего мальчика на улице Тургенева.
ДТП произошло 14 декабря этого года. Известно, то мальчик двигался по проезжей части, когда на него был совершен наезд. После сообщений в СМИ прокуратура Копейска провела проверку всех обстоятельств происшествия.
Выяснилось, что на улице Тургенева отсутствую тротуары и пешеходные дорожки с обеих сторон. Прокуратура потребовала от главы города привести в порядок дорогу с учетом государственных стандартов. Напомним, вблизи образовательных учреждений должны быть организованы тротуары и пешеходные дорожки.
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