Прокуратура потребовала от главы Копейска сделать тротуары после ДТП с ребенком

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22 декабря 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Автомобиль наехал на десятилетнего мальчика на улице Тургенева.

ДТП произошло 14 декабря этого года. Известно, то мальчик двигался по проезжей части, когда на него был совершен наезд. После сообщений в СМИ прокуратура Копейска провела проверку всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что на улице Тургенева отсутствую тротуары и пешеходные дорожки с обеих сторон. Прокуратура потребовала от главы города привести в порядок дорогу с учетом государственных стандартов. Напомним, вблизи образовательных учреждений должны быть организованы тротуары и пешеходные дорожки.