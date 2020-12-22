Сергунина: 20 тысяч человек прошли обучение по программам «Онлайн-академии МБМ»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В «Онлайн-академии МБМ» доступны три бесплатные обучающие программы как для начинающих, так и для опытных бизнесменов. За 2,5 года их прошли более 20 тысяч человек.

Более 20 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы городского проекта «Онлайн-академия МБМ». Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад. За это время обучение прошли более 20 тысяч человек. Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты», — отметила Наталья Сергунина.

«Онлайн-академия МБМ» предлагает слушателям три обучающих программы.

Программа Start поможет получить базовые знания о запуске бизнеса. Ее участники знакомятся с технологиями продаж, учатся анализировать рынок, запускать и развивать свой бренд. Кроме того, они осваивают азы маркетинга, менеджмента и ведения финансов.

Продвинутый уровень подготовки доступен в программе Progress. Во время ее прохождения слушатели углубленно изучают финансовую сферу, анализируют бизнес-модели и разрабатывают стратегии развития компании.

Серия видеоуроков «PRO-курсы» направлена на развитие предпринимательских навыков. Она предназначена как для опытных, так и для начинающих бизнесменов. Занятия помогают получить новые знания по таким направлениям, как управление проектами, ведение финансового и управленческого учета. Также есть курсы по проведению успешных переговоров и повышению лидерских способностей.

«Бесплатные образовательные программы стали востребованной мерой поддержки для бизнесменов. Слушатели “Онлайн-академии МБМ” могут дистанционно получать знания и развивать свои бизнес-компетенции. Ее курсы рассчитаны как на тех, кто делает первые шаги на предпринимательском поприще или только планирует открыть свое дело, так и на уже опытных владельцев бизнеса», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Важная часть проекта — раздел Pro_live. Здесь размещают выступления бизнес-экспертов и дополнительные видеокурсы. Один из самых интересных — «Искусственный интеллект для малого бизнеса», появившийся в декабре прошлого года. Он помогает столичным предпринимателям сделать свой бизнес более технологичным и, как следствие, более конкурентоспособным. Кроме того, в феврале этого года слушателям стал доступен курс «Школа спикеров». Он посвящен ораторскому мастерству.

Mbm.mos — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития. С помощью этого портала предприниматели могут получить бесплатную консультационную и образовательную поддержку.

Всего бизнесменам доступно более 20 онлайн-услуг и сервисов, а также многочисленные обучающие программы. Например, «Стартап-школа МБМ» — это интенсивный пятидневный курс для тех, кто хочет развить свой стартап.

Сейчас обучающие мероприятия на mbm.mos проходят в онлайн-формате. Найти расписание мероприятий и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте проекта. А подобрать нужную программу поможет сервис «Индивидуальная траектория развития», который определит, каких знаний не хватает предпринимателю.