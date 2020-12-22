Новороссийское море загрязнено сточными водами

Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора в ходе проверки акватории Новороссийска установили, что море здесь чрезмерно загрязнено сточными водами. Это произошло, по всей видимости, из-за сброса ливневых сточных вод без необходимой очистки.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. В ведомстве считают, что к подобному ровню загрязнения привело невыполнение требований законодательства по оборудованию хозобъектов сооружениям, которые обеспечивали бы охрану моря от загрязнения и засорения. Теперь виновным грозит штраф в размере 3-4 тысяч рублей для физлиц, 30-40 тысяч рублей - для должностных лиц и от полумиллиона до миллиона для юрлиц.
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