Новороссийское море загрязнено сточными водами

Аргументы Недели → Общество

22 декабря 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

rpn.gov.ru

Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора в ходе проверки акватории Новороссийска установили, что море здесь чрезмерно загрязнено сточными водами. Это произошло, по всей видимости, из-за сброса ливневых сточных вод без необходимой очистки.



По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. В ведомстве считают, что к подобному ровню загрязнения привело невыполнение требований законодательства по оборудованию хозобъектов сооружениям, которые обеспечивали бы охрану моря от загрязнения и засорения. Теперь виновным грозит штраф в размере 3-4 тысяч рублей для физлиц, 30-40 тысяч рублей - для должностных лиц и от полумиллиона до миллиона для юрлиц.