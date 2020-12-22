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Аргументы Недели Общество

На Кубани ещё 187 случаев заражения коронавирусом

, 11:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани ещё 187 случаев заражения коронавирусом

За 21 декабря в Краснодарском крае выявлено 187 инфицированных COVID-19 граждан. В Адыгее количество заболевших составило 95 человек.

14 жителей Кубани скончались от опасной инфекции, 122 выздоровели. В Адыгее на поправку пошло 86 человек.

Всего за минувшие сутки в России подтверждено 28 776 случаев заражения в 85 регионах. 561 пациент скончался, 24 158 россиян выписаны по выздоровлению, — сообщает ИЦК.

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