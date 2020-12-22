Минкульт отметил серьезные нарушения на концерте Михаила Шаца в Челябинске
22 декабря 2020, 10:59[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Судебные разбирательства в отношении «Бревки Бар», где проходил концерт, инициирует Роспотрбенадзор.
Концерт известного комика состоялся в Челябинске 21 декабря. Организаторы не стали согласовывать проведение концерта с региональным минкультом, кроме того, нарушили запрет правительства на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.
По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, владельцы заведения тоже не обращались в ведомство. В связи с этим чиновники адресовали вопросы по поводу нарушений Роспотребнадзору, который и инициирует обращение в суд.
Известно, что на днях «Бревки Бар» уже проверяли сотрудники оперативного штаба. По итогам проверки был составлен протокол за курение кальяна. Напомним, это запрещено в связи с угрозой распространения коронавируса.
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