Челябинские ТРК изменят график работы 31 декабря

22 декабря 2020, 10:16[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Горожан просят побеспокоится о покупках подарков заранее.
Стал известен график работы 31 декабря торгово-развлекательных комплексов. До 18 часов будут работать «Алмаз», «Родник», «Куба» и «Урал», «Космос». По такому же расписанию будет работать «Белый рынок».
Гипермаркет «Ашан», «КС», «Горки» и «Фокус» закроет свои двери в 20.00. ТК «Радугу» закроют в 19.00. Сделать покупки в «Фиесте» можно будет до 21.00.
Первого января некоторые ТРК начнут обслуживать покупателей с 14.00 до 22.00, некоторые комплексы не будут работать.
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