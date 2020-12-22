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Челябинские ТРК изменят график работы 31 декабря

, 10:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Челябинские ТРК изменят график работы 31 декабря
Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Горожан просят побеспокоится о покупках подарков заранее.

Стал известен график работы 31 декабря торгово-развлекательных комплексов.  До 18 часов будут работать «Алмаз», «Родник», «Куба» и «Урал», «Космос». По такому же расписанию будет работать «Белый рынок».

 Гипермаркет «Ашан», «КС», «Горки» и «Фокус» закроет свои двери в 20.00. ТК «Радугу» закроют в 19.00. Сделать покупки в «Фиесте» можно будет до 21.00.

Первого января некоторые ТРК начнут обслуживать покупателей с 14.00 до 22.00, некоторые комплексы не будут работать.

 