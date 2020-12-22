Тринадцать южноуральцев скончались за сутки от COVID-19

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22 декабря 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Количество инфицированных за последние сутки увеличилось еще на 305 человек.

Минздрав региона опубликовал ежедневную сводку по заболеваемости и смертности от COVID-19. По данным на 22 декабря, заболели коронавирусом еще 305 человек, 13 южноуральцев скончались: из них 8 человек от COVID-19, остальные от сопутствующих заболеваний.

Из больниц выписаны 147 человек, число заболевших в Челябинской области перевалило за 11 тысяч. Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 33341 случай заболевания.