Тринадцать южноуральцев скончались за сутки от COVID-19
22 декабря 2020, 09:48[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Количество инфицированных за последние сутки увеличилось еще на 305 человек.
Минздрав региона опубликовал ежедневную сводку по заболеваемости и смертности от COVID-19. По данным на 22 декабря, заболели коронавирусом еще 305 человек, 13 южноуральцев скончались: из них 8 человек от COVID-19, остальные от сопутствующих заболеваний.
Из больниц выписаны 147 человек, число заболевших в Челябинской области перевалило за 11 тысяч. Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 33341 случай заболевания.
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