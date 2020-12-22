Президент исполнил мечту Дмитрия Ащепкова из Челябинска

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Девятилетний южноуральцев загадал новогоднее желание: встретиться с Владимиром Путиным и покататься с ним на коньках.

Дима Ащепков стал участником благотворительной акции «Елка желаний». Как сообщали «Аргументы недели», во время встречи с волонтерами президент пообещал исполнить желания двух мальчиков. Александр Колясников из Тульской области мечтал обнять панду, а Дмитрий Ащепков – покататься с президентом на коньках.

Вчера, 22 декабря, мечта мальчика исполнилась. В Москву он приехал вместе с родителями, восьмилетней сестрой Софьей и 14-летним братом Денисом. Все вместе они побывали на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке «Патриот». С Владимиром Путиным Дима встретился на ГУМ-катке.

Тренировку для юного южноуральца провел вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский.