Хабаровские депутаты помогают гражданам провести референдум на местном уровне

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22 декабря 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Скандал разворачивается в Аяно-Майском районе. Местные жители во что бы то ни стало пытаются сохранить свой уголок дальневосточной земли таким, какой он есть – без заводов, чужих производств, пришлых работников. Потому граждане категорически не хотят, чтобы рядом с их домом появился газохимический завод, рассказал "Алло, район".

Похоже, аяно-майцам удалось одержать небольшую победу в борьбе за свою землю. Местные депутаты отклонили протест прокурора по поводу проведения референдума о целесообразности строительства на территории газохимического парка по переработке природного газа в метанол. Проект намерена реализовать китайская корпорация «Сириус Холдинг», в качестве сырья планируется использовать якутский газ.

- Спасибо каждому депутату за искренность! Живем и побеждаем вместе! - прокомментировали жители Аяно-Майского района в соцсетях решение депутатов.

Ранее прокурор опротестовал решение Собрания депутатов Аяно-Майского района Хабаровского края о референдуме по вопросу строительства Аянского газохимического парка, поскольку это не относится к вопросам местного значения, это региональный проект Республики Якутии (их газ) и Хабаровского края (перерабатывающий комплекс и порт). Референдум может стать ярким прецедентом – в крае пока не проводились референдумы на местном уровне.

Между тем, жители северного района Хабаровского края недоумевают по поводу того, что о них практически ничего не говорят ни в СМИ, ни в региональном правительстве. Северяне боятся, что решение о строительстве завода примут без учета их мнения.

- Власть делает всё по своему плану. Слово «референдум» как жуткое табу. Мы же в принципе не хотим китайского производства, поэтому нужно дать ход собранным подписям - их 767. Это решение жителей, пусть нам отвечают на запрос», - поделилась мнением жительница Аяно-Майского района Наталья Пигарева.

Аяно-майцы решили обратиться к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. По их мнению, временный глава региона не до конца в курсе происходящего.

Впрочем, по мнению политологов, Дегтярев знает о ситуации, но едва ли будет что-либо предпринимать.

- Сегодня о Хабаровском крае, как о мертвеце – можно говорить только хорошее. Дегтярев в курсе о ситуации в Аяно-Майском районе, ему говорили об этом во время рабочей поездки в Аян. Тогда он пообещал, что поддержит любое решение северян, но на самом деле это обещание оказалось пустым звуком. Жители отдаленных районов, видимо, еще не поняли, что поездки по краю и раздача обещаний – всего лишь PR, поэтому обращение к врио ничего северянам в практическом смысле не даст. Все вопросы по заводу для него невыгодные», - рассказал политический эксперт Барат Хуциев.

Не услышали – увидят

Напомним, что после решения прокурора жители Аяна и Нелькана устроили флешмоб, во время которого выкладывали в соцсети фотографии, на которых люди стоят в разных местах с плакатами «Нет заводу», «Чистая природа!», «Нет китайской провинции», «Мы хозяева своей земли», «Аяно-майцам - родной край», «Китай – прочь!», «Мы против завода», «Мы хотим жить» и многие другие. При этом на некоторых фотографиях были запечатлены дети с плакатами с такими же лозунгами.

- Фотографироваться не бросаем, продолжаем, соблюдаем все меры, связанные с ограничениями по COVID, - подчеркнули селяне.

Примечательно, что скандал на севере Хабаровского края разгорелся в юбилейный для Аяно-Майского района год: 10 декабря исполнилось 90 лет с момента образования района.