Что думают братья наши меньшие об уходящем 2020, и чего желают нам в 2021

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сибирский хаски Лиам, фото автора

Есть те, кто говорит, что у животных нет души. Есть! И сердце преданное есть, и любовь безграничная, и верность. Историй таких много: Хатико, который продолжал ждать хозяина, который ушел в иной мир, и сибирские хаски, которых «забыли в снегах», но они выжили ради хозяина, и доберман, который в блокадном Ленинграде отдал свою жизнь, чтобы хозяин не умер от голода, собаки войны, которые спасли сотни жизней. Их не любить нельзя! Балтийское бюро «Аргументы Недели» начинает цикл статей о братьях наших меньших. Вернее, что они думают об уходящем 2020, и чего желают нам, людям, в 2021. Разумеется, «словами» своих хозяев. Но кто же лучше их еще поймет?

Начнем с красивой и серьезной собаки! Аргентинский дог!

Эту первая и единственная официально признанная порода, выведенная в Аргентине. Иногда аргентинских догов называют аргентинскими мастифами или дого аргентино. Это очень смелая, умная собака и очень мощная. Они бодры, открыты и дружелюбны по характеру. У них отсутствует агрессия, но за ними нужно наблюдать и воспитывать. Аргентинский дог – идеальный охотничий пес: бесшумный, быстрый, смелый. Если уж отдали сердце своему хозяину, то никогда ему не изменят.

Итак! Знакомьтесь! Изабель! ( «мама» популярный латвийский «радионовостник», кинолог Эльвира Элксне).

Что же думает Изабель (Белочка) об уходящем 2020?

«Друзья, меня зовут Изабель. Я большая, сильная, серьезная и очень воспитанная собака. Вы прожили всего один год (по вашим меркам), а для меня ваш год – большой этап жизни. Люди там что-то говорили про всякие ковиды, но я не совсем понимаю, что это такое… Мой год прошел хорошо. Мама постоянно дома, мы с ней часто ездили за грибами, купаться, на занятия. Папа, приходя из рейса, уезжает со мной на природу. Он говорит, что мы в изоляции, но на мой взгляд – это прекрасно! Скоро мы будем там жить, но пока только приезжаем или изолируемся. А вообще, мои друзья все в восторге от ваших ковидов и изоляций – хозяева постоянно дома! Ну, ладно, уезжают там в магазины, но это хорошо: нам, собакам, всегда что-то вкусное привозят. Зато страшное слово «работа», когда нам днями сидеть одним, уже, к счастью, подзабыли. Плохо только, что иногда наши люди болеют, и мы за них очень переживаем, стараемся согреть, приласкать. И те люди, у которых есть собаки, к счастью, поправляются быстро! Мне мама сказала, что наступает Новый год. Для каждой собаки Новый год – ужасный праздник: все шумят, стреляют (зачем?). Лично я уже хлопушек не боюсь, но стараюсь всеми силами защитить мою маму! А когда у вас, люди, наступит ваш Новый год, а для меня – новый этап жизни, то я очень хочу, чтобы все были здоровыми и веселыми! Я хочу снова ездить с мамой в путешествие, как она это называла… «за границу». Еще я люблю, когда все вокруг добрые. Мы, собаки, это очень чувствуем. Так что в вашем новом году будьте все добрыми и здоровыми!

А еще, пожалуйста, воспитывайте всех своих собак, независимо от их породы и размера. Если бы вы знали, как нам тяжело и обидно идти послушно рядом с мамой, когда на меня непонятно что бросается и истошно лает. Если бы мама меня не воспитывала, наверное, я тоже так бы и делала. Но я должна почему-то не отвечать, хотя мое главное предназначение в жизни – защищать свой дом, свою стаю и свою маму от любых нападок, даже от смешного лая.

Что я желаю? Пусть всегда у вас будут полные мисочки, дышите чаще свежим воздухом, будьте любимы и умейте любить! Так, как умеем мы, ваши собаки. С любовью Белочка!»

Знакомьтесь! Сибирский хаски! Лиам! («мама» - ваша покорная слуга, шеф-редактор балтийского бюро «АН»)

«Привет! Меня зовут Лиам! Да, меня так назвали в честь Лиама Нисона. Да, актера у которого моя мама брала интервью. Я видел его по ТВ. Классный, похож на меня: добрый, смелый, честный. Я не люблю кокетничать, но влюбиться в хаски можно с первого взгляда. Мама говорит, что во мне чувствуется первозданная природа, дух свободы… Возможно, она просто скучает по родине своего папы – Сибири. А вот папа говорит, что сибирские хаски имеют непростой характер: очень своенравны, иногда упрямы. Но в нас играет дикая природа и чувство свободы. Собака я ездовая, но мои родители и кот Моцарт – моя семья! Я воспитан и люблю безмерно свою семью – стаю. Я люблю всех собак! Даже тогда, когда я им почему-то не нравлюсь: видимо, они не в настроении. Люблю детей, котов! Что думаю об уходящем 2020? Мне кажется, что он очень нервозный год! Люди стали сердитыми, мало улыбаются. Но я очень терпеливая собака и считаю, что люди справятся с проблемами. Моя мама говорит, что обязательно «темная полоса закончится». Я это тоже чувствую. Подумайте, как будет прекрасно, когда люди начнут улыбаться! Болезни уйдут. Человек – удивительное и умное существо! Он обязательно придумает, как справится с недугами. Чего я желаю в 2021? Чтобы меньше было одиноких животных! Чтобы каждый имел свою семью! Обязательно! Был в тепле, сытый, любимый. Это мое огромное желание!»

Продолжение, конечно, следует…