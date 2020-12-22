Минздрав решил привлечь к борьбе с редкими болезнями представителей религиозных конфессий

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22 декабря 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Глава Минздрава Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министерство здравоохранения РФ предложил включить в состав экспертного совета фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий, главных внештатных специалистов Минздрава и представителей сообществ пациентов и фондов.

С документом ведомства, заверенном электронной подписью главы Минздрава Михаила Мурашко, ознакомился РБК.

Судя по документу, на должность председателя экспертного совета фонда ведомство предложило главного внештатного онколога-гематолога Минздрава Александра Румянцева, в члены совета — президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, муфтия Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова и епископа РПЦ Пантелеймона (Шатова).

Среди членов совета упоминаются представители пациентских организаций — сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, руководители благотворительных фондов Ольга Германенко, Фаина Захарова и другие.

В проекте указа Минздрава говорится о 30 заболеваниях, лечение которых предлагается обеспечивать за счет средств фонда. Среди них онкогематологические, генетические, ревматологические и другие, в частности нейробластома, врожденный гиперинсулизм, мукополисахаридоз IV А типа, спинальная мышечная атрофия (СМА), рахитоподобные состояния и другие.