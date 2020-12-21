Как соблюсти традиции зимнего солнцестояния и остаться «живой»

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21 декабря 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Традиционный костер в день зимнего солнцестояния. Фото Илза Смильга

Сегодня, 21 декабря, астрономическая зима на территории Латвии сменила осень. А это значит, что произошли изменения зодиакального созвездия!

В течении нескольких дней Солнце почти не меняет своего наклона, так утверждают астрологи, его полуденные высоты в небе почти неизменны – отсюда и название «солнцестояние».

Интересно, но в течении многих столетий латыши отмечали (по всем традициям) этот день. Почему? Считалось, что в день зимнего солнцестояния можно избавиться от многих бед, проблем, неприятностей уходящего года. И, конечно, попросить у Небес счастье, удачу, здоровье.

Как обычно отмечают в Латвии этот день?

Если уехать подальше от Риги, например, в районы Латвии, где много частных домов, то можно увидеть… костры. Именно! Люди во дворе своих домов сжигают бревна. Зачем? А есть такая традиция: следует взять дубовое бревно и «таскать» его из одного двора в другой, собирая на него все неприятности уходящего года! А потом, разумеется, сжечь его! Наши предки считали, что таким образом уничтожается все старое-плохое, и открывается дорога к новому-прекрасному. А потом, конечно, сесть за богато накрытый стол и вкушать блюда.

Если честно, то традиция очень красивая: костер в ночи, энергетика счастья, надежды на лучшее.

Моя приятельница-соседка Илза пригласила нас с мужем отметить эту традицию. Я, конечно, согласилась! Но! Нужно было успеть до захода написать статью и… соблюсти еще одну традицию, которую я вычитала в социальных сетях. Итак, нужно взять красную свечу, написать все негативное, что было на листке бумаги и спокойно сжечь в пламени свечи. Тогда негатив уйдет. Красная свеча – первая «история». Я решила, что непременно должна поделиться этой «традицией» с любимой редакцией. А как же! Свои же, родные! И начала я «закидывать» нашего генерального смс, чтобы он всю редакцию «обставил» красными свечками! Надо отдать должное терпению генерального! Тогда я решила, что обязательно нужно исполнить вторую традицию… Нет, не таскать бревно по редакции, а… изловить черного кота и 13 раз погладить его! Черного кота наш генеральный, увы, не стерпел! Куда я была «отправлена»… Ничего! Я решила сама погладить своего кота 13 раз. Сразу скажу, что мой кот Моцарт имеет серый окрас… темный, а вот нос у него черный…

Кот Моцарт на отдыхе. Фото автора

Сказано – сделано! Я решила погладить 13 раз нос своего котейки! Я хотела, но хотел ли этого Моцарт? Позже я поняла, когда «зависла» на шкафу, что такие «игрища» благородному Моцарту не по душе!

Итак, я ласково подошла к «моцартине» и принялась гладить его черный нос… Котейка удивленно посмотрел на меня и вяло ударил хвостом. Он спал на подоконнике. Я настаивала! Моцарт сопротивлялся! Видимо, котофею надоели мои «домогательства», и он пошел в «наступление»: прыгнул мне на голову, потом на пол, потом метнулся в другую комнату! Но мне же нужно было погладить черный нос 13 раз! Моцарта я нашла на шкафу! Как я оказалась на шкафу, простите, не помню! Видимо, желание стать счастливой перевесило страх и мой вес! Котейка перепрыгнул через меня и сиганул в дальнюю комнату дома. Снял меня со шкафа мой муж, когда я истошна кричала: «Помогите!»...

Каков результат традиций зимнего солнцестояния?

Я лежу и левой рукой печатаю статью! Приятельница-соседка Илзиня с мужем сожгли бревно и мирно отдыхают! Мой муж смотрит на меня осторожно и обходит стороной! Кот Моцарт спит на диване без задних ног!

Кстати, его черный нос я погладила ровно 13 раз! Изловчилась!