Ученый в Крыму считает, что увеличение экспорта подсолнечного масла в Китай в 2 раза могло вызвать подорожание продуктов

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21 декабря 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Объяснять, что происходит ему пришлось после резкого и неожиданного роста цен на продукты питания.

Объяснить происходящее журналисты «Крым 24» призвали Виктора РЕУТОВА - директор института экономики и управления КФУ имени Вернадского.

Господин РЕУТОВ разделил вопрос на две части. Во-первых, цены подорожали из-за международной конъюнктуры – по причине снижения производства пальмового масла возрос спрос на масло подсолнечное. «Экспорт подсолнечного масла в Китай в последнее время вырос более чем в два раза», - объяснил ситуацию ученый. Во-вторых, это необходимость завозить различные корма в Крым с материка, которые естественно дороже местных.

РЕУТОВ напомнил, что правительство страны, дабы как-то нивелировать рост цен, ввело соответствующие квоты и пошлины на экспорт семя подсолнечника и на экспорт подсолнечного масла, что когда-нибудь приведет к снижению роста. «С введением квот и пошлин рост должен приостановиться, но я не думаю, что это произойдет сегодня-завтра – в ближайшую перспективу все-таки эта тенденция будет позитивная для всех нас», - буквально сказал он.