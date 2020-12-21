Власти Челябинской области отметили участников акции «Мы вместе»

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21 декабря 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Грамоты и памятные медали от президента России вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Награды получили 60 южнуральцев – все они внесли значительный вклад в борьбу с пандемией, помогая простым людям. Всероссийская акция «Мы вместе» была направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медиков. Волонтеры доставляли жителям региона еду и лекарства, помогали врачам быстрее добраться до пациентов, партнеры акции предоставляли свои товары и услуги.

«Акция «Мы вместе» стала для нас для всех хорошей поддержкой. По сути, это одна большая народная инициатива, когда люди разных профессий, люди, которые в обычной жизни, может быть, даже не сталкивались с волонтерством, приняли решение помочь тем, кто больше всего в этом нуждался, и в этом самая большая ценность акции», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Памятную медаль и грамоту вручили и известному зоозащитнику Карену Даллакяну. «Друзья! Мы – команда, эта медаль наша с вами заслуга», - написал Карен в своем Instagram.

Отметим, что работа в рамках акции продолжается до сих пор. На горячую линию проекта продолжают поступать звонки южноуральцев с просьбой о помощи.

Официальный сайт проекта – мывместе2020.рф