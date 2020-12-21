Кричевский раскритиковал идею введения продуктовых карточек для малоимущих

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский раскритиковал идею главы комиссии Общественной палаты по развитию АПК Юлии Оглоблиной, предложившей ввести в России продуктовые карточки для малоимущих граждан.
По словам эксперта, отметил, что подобная идея вызывает много вопросов. Если это будут типографские картонные прямоугольники, то их начнут подделывать, если в виде цифрового добавления к социальной карте, то за бортом окажутся жители деревень и малых городов.
Кричевский также не видит ответа на вопрос, кто будет оплачивать эту инициативу. Кроме этого, непонятно, какие виды продуктов питания предлагается распределять по карточкам и в каком объеме.
Ранее Кричевский объяснил, почему россияне снова доверяют облигациям.
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