Кричевский раскритиковал идею введения продуктовых карточек для малоимущих

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21 декабря 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Никита Кричевский. Фото: youtube.com#ЗАУГЛОМ

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский раскритиковал идею главы комиссии Общественной палаты по развитию АПК Юлии Оглоблиной, предложившей ввести в России продуктовые карточки для малоимущих граждан.

По словам эксперта, отметил, что подобная идея вызывает много вопросов. Если это будут типографские картонные прямоугольники, то их начнут подделывать, если в виде цифрового добавления к социальной карте, то за бортом окажутся жители деревень и малых городов.

Кричевский также не видит ответа на вопрос, кто будет оплачивать эту инициативу. Кроме этого, непонятно, какие виды продуктов питания предлагается распределять по карточкам и в каком объеме.

Ранее Кричевский объяснил, почему россияне снова доверяют облигациям.