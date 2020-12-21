В Челябинской области продолжают исполнять мечты ребят

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21 декабря 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Агеева

Новогоднее желание семилетней Полины из Кыштыма исполнил начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.

Как сообщали «Аргументы недели», регион присоединился к акции «Елка желаний. Участники этой акции помогают ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В субботу новогодние шары с пожеланиями получили члены областного правительства, руководители муниципалитетов, администрации Челябинска. Дмитрию Агееву достался шар с письмом семилетней Полины из Кыштыма. Оказалась, что девочка мечтает о велосипеде. Уже утром в воскресенье Дмитрий Агеев вместе с супругой приехали в гости к Полине.

«Полина нас очень ждала, нарядилась. Мы ей надели перчаточки велосипедные, вместе сфотографировались. Не меньше девочки впечатлилась моя жена. Она впервые участвовала в акции вместе со мной. Когда увидела эмоции ребенка, то сказала, что такие мероприятия обязательно должны быть», – цитирует Дмитрия Агеева «Южноуральская панорама».

По словам чиновника, в следующем году они вместе с супругой снова будут принимать участие в акции «Елка желаний».