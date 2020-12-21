Владимир Путин включил Алексея Текслера и Александра Глазкова в состав Госсовета

По мнению экспертов, появление сразу двух представителей Челябинской области в Госсовете открывает новые возможности для отстаивания интересов региона.
В обновленный состав Госсовета вошли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Саткинского района Александр Глазков. Алексей Текслер продолжит работу в качестве руководителя комиссии (ранее – рабочей группы) по направлению «Экономика и финансы».
Кроме того, Алексей Текслер вошел в состав Президиума Госсовета.
Александр Глазков вошел в состав Госсовета одним из первых в России муниципальных глав. Это стало возможным благодаря изменениям в федеральное законодательство.
По мнению политолога Александра Мельникова, это означает высокую оценку работы Алексея Текслера на посту главы региона и подчеркивает его крепкие позиции на федеральном уровне.
Александра Глазкова эксперты называют одним из самых успешных муниципальных глав в Челябинской области.
– Его появление в составе Госсовета стало возможным благодаря командной работе, – считает Александр Мельников.