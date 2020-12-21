В Сочинский нацпарк доставили двух леопардов из Швеции

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21 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Слава Замыслов / WWF России

Центр восстановления леопардов на Кавказе Сочинского нацпарка принял пополнение в виде двух леопардов — самца и самки. Сначала их самолётом доставили в Москву, а оттуда машиной на Кубань.



Восьмилетний Филоу и девятилетняя Шива будут помогать в разведении леопардов с целью дальнейшего выпуска на волю. Однако до этого момента зверям необходимо в течение месяца побыть на карантине. Для них уже подготовили просторные вольеры. Сообщается, что эта пара уже дважды давала потомство.



Переезд, который готовился более двух лет, спонсировал Всемирный фонд дикой природы (WWF). Также из Швеции в Россию в следующем году отправят самку леопарда Багиру, ей четыре года.