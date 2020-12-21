Адвокаты Фургала просят отпустить его под домашний арест в Москве

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21 декабря 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратились с ходатайством о том, чтобы их подзащитный был отпущен из СИЗО «Лефортово» под домашний арест проживал в квартире его родственников в Москве. Ранее у Фургала было выявлено заболевание легкого.

По сообщает адвокат обвиняемого Сергей Карапетян, Мосгорсуд рассмотрит ходатайство 23 декабря.

- В 10:00 мск в среду в Московском городском суде состоится заседание по обжалованию продления сроков содержания под стражей Сергею Фургалу. Мы просим меру пресечения изменить с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у его родственников, - приводит ТАСС слова защитника.

Напомним, что решением Басманного суда Фургалу был продлен арест на три месяца – до 9 марта 2021 года. Срок предварительного следствия по делу установлен до 8 мая 2021-го.

Также 23 декабря будет рассмотрена жалоба бывшего чиновника на продление срока ареста $400 тысяч, принадлежащих племяннице бывшей супруги Фургала. Адвокаты просят отменить арест и «вернуть все по принадлежности, так как деньги не принадлежат Сергею Ивановичу».

Ранее Фургал заявлял, что в период, когда он находился в браке с Ларисой Стародубовой, меду ними был заключен брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. Поскольку в настоящее время они официально разведены, неправильно и незаконно арестовывать денежные средства Олеси Киреевой – племянницы Стародубовой, даже если финансы были переданы ей на хранение.

Напомним, что Фургала арестовали 9 июля. Ему предъявляют обвинения в организации убийство 15-летней давности.