Правительство Латвии «блокирует» воздушное пространство Британии
21 декабря 2020, 17:25[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
С 21 декабря прекращается воздушное пространство между Ригой и Лондоном. Так решило латвийское правительство.
«Учитывая новости о мутации коронавируса в Великобритании и дабы защитить от опасности латвийскую общественность, правительство решило прекратить пассажирское сообщение из и «в» Великобританию с 21.12.20 до 01.01.21. Это значит, что с сегодняшнего дня рейсы в Великобританию будут отменены»,- заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.
Напомним, что накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о выявленном штамме коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.