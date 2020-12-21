Правительство Латвии «блокирует» воздушное пространство Британии

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21 декабря 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

С 21 декабря прекращается воздушное пространство между Ригой и Лондоном. Так решило латвийское правительство.

«Учитывая новости о мутации коронавируса в Великобритании и дабы защитить от опасности латвийскую общественность, правительство решило прекратить пассажирское сообщение из и «в» Великобританию с 21.12.20 до 01.01.21. Это значит, что с сегодняшнего дня рейсы в Великобританию будут отменены»,- заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Напомним, что накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о выявленном штамме коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.