История латвийского врача: Все началось с температуры

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21 декабря 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Фото: соцсети

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 395 новых случаев ковида. В латвийских больницах большая часть мест заполнена, а прогноз на «светлое будущее», увы, совсем призрачный.

Самый серьезный «удар коронавирусом» получают врачи: они непосредственно общаются с инфицированными, они их лечат, они спасают. Но, как и все мы, увы, они тоже уязвимы.

Буквально пару дней назад я позвонила знакомому врачу, чтобы узнать о предстоящих вакцинах от коронавируса. Его голос был слаб… Я поинтересовалась его самочувствием.

«Я переболел коронавирусом. 15 дней находился на карантине. Когда и где заразился? Видимо, в больнице. У каждого своя судьба. Я уже в преклонном возрасте, но чувствую неплохо уже, а более молодые не выдерживают. Судьба. Все началось с температуры: два дня она подскакивала до 38. Страшная слабость. Все время хотелось спать. Конечно, я сдал тест и получил результат – коронавирус. Сперва только слабость, температура и желание спать. Потом перестал чувствовать запахи… Так и проспал 15 дней. Чем я лечился? Только пил много жидкости: морсы, чай с лимоном, молоко с медом… Больше ничего не принимал. Сейчас чувствую небольшую слабость и жду результаты анализа. Думаю, что последствия после коронавируса будут долгими… Так быстро ничего не пройдет. Сам вирус может «исчезнуть», но последствия будут долго беспокоить. Мне повезло, что я переболел в легкой форме. Главное – не заразиться повторно! Это главное. Что касается вакцинации… Я не знаю… Я лучше промолчу. Меня волнует то, что количество больных может увеличиться на Рождество и Новый год. Конечно, нужно беречь себя… Но, мы врачи… Мы всегда на передовой. Не волнуйся! Со мной ничего не случится. Все будет хорошо».

Если честно, то у меня возникла паника: человек, которого я знаю больше 25 лет, врач, всегда рядом и заболел. Я поняла, что все это не веселые шутки, а серьезное испытание. В Латвии не все верят, что коронавирус – страшное заболевание! Есть мнение, что идет «мировой передел власти», «экономический передел». Я ничего не могу сказать по этому поводу, но столкнулась с тем, что рядом болеют близкие. Простите, мне плевать на «передел власти»! Мне важно, чтобы человек, который всю свою жизнь отдал людям был жив и здоров!

А что касается прививок, то, например, латвийский доктор медицины Симона Дониня высказалась так: «У каждого человека есть различные реакции, начиная с гормональной и заканчивая иммунной системой. Как с вакциной от гриппа, так и клещевого энцефалита реакция может быть различной».