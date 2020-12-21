Незаконная продажа алкоголя пресечена в ночном клубе в центре столицы

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21 декабря 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Незаконная продажа алкоголя пресечена в ночном клубе в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы совместно с коллегами из департамента торговли и услуг города, с привлечением сотрудников второго оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве и представителей ГКУ «МГС ОПОП» проведено выездное мероприятие по пресечению нарушений правил реализации алкогольной продукции в молодежном ночном клубе, расположенном в подвальном помещении нежилого здания на ул. Верхняя Сыромятническая», - говорится в сообщении и уточняется, что при осмотре помещений ночного клуба была обнаружена запрещенная к хранению и реализации без соответствующей лицензии алкогольная продукция.

Как отмечается в тексте, ранее от посетителей заведения поступила информация, что в ночном клубе продавали алкогольную продукцию и так называемый «веселящий газ» (пищевая закись азота N2O) несовершеннолетним лицам.

«В ходе проведения контрольно-проверочного мероприятия вся алкогольная продукция изъята из незаконного оборота и после вынесения судом решения будет уничтожена. В отношении администратора ночного клуба возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ («Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом»)», - сообщили в ведомстве.