В Москве монаха-схимника и вора-рецидивиста судят за изгнание бесов из школьницы

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Менеджер «Росспиртпрома» решила, что ее дочь обуревают бесы и с ними нужно бороться, вот только помощника она себе выбрала странного – 60-летнего монаха-схимника и бывшего вора-рецидивиста.

К отцу Малахии, в миру Юрию Курачеву школьницу привели для обряда экзорцизма. Набожная мамаша посчитала, раз ее чадо потешается над молитвами, значит нужно пойти в церковь, дабы душа ребенка не досталась дьяволу. Но девочка во все это не верила, а потому решила откупиться от поборника слова божьего. Но батюшка 20 тысяч в конверте от ребенка не взял, кинул его на пол, а маловерную барышню ударил крестом и посоветовал доставить в женский монастырь, поскольку изгнание бесов дело долгое и трудоемкое.

К счастью для ребенка, до божьего пристанища никто так и не доехал, машину по дороге остановила полиция и оказалось, что тетя девочки написала заявление о похищении. Батюшка, конечно, говорил, что деньги тут не главное, а он призывал неразумное дитя «отринуть материальное», но правоохранители не поверили и теперь монаху, как рецидивисту, грозит 7 лет тюрьмы, по статье "грабёж с применением насилия", пишет канал Mash.