Штраф за пикет получила жительница Усть-Илимска. Удивительно, но акция была организована в поддержку Путина

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21 декабря 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Штраф за пикет в поддержку Путина получила жительница Усть-Илимска. Акция была несогласованной и суд не стал разбираться за или против кого вышли люди на улицы и наказал виновных.

3 ноября пять женщин вышли к мэрии Усть-Илимска с плакатами «Родина, свобода, Путин!!!», «За единое Отечество от Бреста до Владивостока» и флагом в виде георгиевской ленты с надписью НОД. Чиновники, заметившие акцию, сообщили о ней полиции. И суд наказал виновных. Он оштрафовал сторонницу Национально-освободительного движения Галину Соловьеву на 20 тысяч рублей, сообщает «Тайга.инфо».

В ходе судебного заседания Соловьева рассказала, что денно и нощно думала о том, «как нашему народу приобрести суверенитет от Запада», а потом в интернете она увидела объявление о том, что 3 ноября 2020 года «необходимо выйти с плакатом», на котором должна быть «информация с необходимостью дать президенту чрезвычайные полномочия на борьбу с эпидемией через двухнедельный карантин». И именно потому по воле сердца пошла поддержать Путина. За что и была наказана.

В ходе слушаний Соловьева раскаялась и попросила «с учетом материального положения» назначить ей наказание в виде предупреждения, но суд был неумолим.