Депутат МГД Метлина: Жители мегаполиса обязаны осознанно относиться к утилизации мусора

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21 декабря 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина считает, что осознанное отношение к отходам - необходимый компонент жизни в мегаполисе. Таким мнением она поделилась с Агентством городских новостей «Москва».

«В столичном Парке Горького установлена «Экоелка» - арт-объект из пластикового мусора. В основе конструкции - пластиковые бутылки и крышки. Такого рода проекты - это пример осознанного отношения к проблеме переработки отходов. <…> Экология, забота об окружающей среде, осознанное отношение к отходам - это необходимый компонент жизни в мегаполисе. Хорошо, что это становится перспективным направлением для предпринимателей, а материалы - модными и востребованными. В конечном итоге такой подход принесет пользу всему обществу», - сказала Метлина.

Она отметила, что «Экоелка», которую создала промышленный дизайнер Буляш Тодаева - это наглядный пример, который показывает, как много мусора возникает из привычных пластиковых бутылок и какие материалы можно получить в результате его переработки.

«Здесь же, у елки, любой желающий может своими глазами увидеть гранулы и объекты, отлитые из пластиковых отходов. Все они сделаны на российских предприятиях, где ведется вторичная переработка пластика: это те возможности, которые есть у наших русских компаний. В сферу вторичной переработки идут сегодня самые яркие специалисты. Талантливая выпускница нашего МИСиС Буляш Тодаева уже стала лауреатом целого ряда международных конкурсов, на ее счету - разработка прикладных технологий для переработки пластиковых отходов в материалы для использования в строительстве, дизайне. Уверена, ее работа в Парке Горького поможет многим осознать важность этого направления», - добавила депутат.

В заключение парламентарий напомнила, что в Москве уже внедрена двухпотоковая система сбора отходов.

«Во многих дворах установлены сетки для пластика, и все больше людей ответственно относятся к сортировке мусора. Чем больше у нас будет наглядных, понятных примеров того, что у выброшенной бутылки, журнала, одежды может быть новая жизнь, тем лучше. Все технологии сегодня должны работать на сокращение вредных выбросов, снижение площадей свалок и защиту природных ресурсов от загрязнений», - заключила она.