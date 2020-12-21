Истосковавшиеся по снегу краснодарцы дали волю фантазии

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21 декабря 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ТИПИЧНЫЙ КРАСНОДАР

20 декабря в Краснодаре выпал снег, явление для кубанской столицы столь редкое, что горожане массово повалили на улицы и принялись проявлять скульптурные таланты.



В произведения из снега жители краевого центра вложили всё наболевшее: здесь тебе и снежный "Ждун", и надписи на снегу "2020 уходи" и просто долгожданные снеговики. Хотя нашлись среди краснодарцев и недовольные, сетовавшие на утренние пробки, которых из-за погоды не миновать. Тем не менее, большинство жителей города были очень рады снегу и создали множество оригинальных скульптур, яркие примеры которых можно найти здесь.