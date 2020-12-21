Темрюкскому музею вернут украденные фашистами ценности

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21 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

25 декабря в филиал краснодарского историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына передадут восемь экспонатов времён античности из музея Зальцбурга.



В период оккупации Темрюка фашистами были уничтожены научная библиотека и картинная галерея, кроме того, сильно пострадала коллекция черно-лаковой греческой посуды и бронзы. Музей понёс ущерб приблизительно в девять миллионов рублей.



В 1943 году Немецкий генерал Рудольф Конрад вывез из музея три амфоры и пять могильных барельефов античного периода. Позже артефакты оказались в музее Зальцбурга. Впоследствии выяснилось, откуда "родом" экспонаты и современное руководство немецкого музея изъявило желание вернуть находки на родину — в Темрюк.



Церемония передачи ценностей состоится 25 декабря в зале археологии Темрюкского историко-археологического музея.