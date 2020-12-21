Общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная Страна» в Калининградской области

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21 декабря 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Любители здорового образа жизни, зимнего плавания и моржевания самой западной области России – Калининградской во всеоружии поддерживают общероссийскую акцию «Закаленная Россия – Сильная Страна».

Второй год подряд в канун новогодних праздников члены клуба «Янтарные моржи» соберутся 26 декабря 2020г в 10 часов на спортивной базе клуба и проведут массовый флеш-моб обливания холодной водой и погружением в волшебные воды озера Шенфлиз. Также будут проведены массовые заплывы на дистанции 25 метров в/с в плане подготовки к предстоящему в феврале 2021 г. Чемпионату Калининградской области по зимнему плаванию.

Приглашаем всех желающих поддержать всероссийскую акцию любителей закаливания и ЗОЖ на самом западном рубеже нашей страны и стать участником флеш-моба. Организатором данной акции в Калининградской области является КРОО клуб закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи», основанный в 2016 году.

За время своего существования клуб «Янтарные моржи» своими силами и средствами построили собственную спортивную базу, которая включает в себя:

1. Дом моржей с уютными раздевалками и чаепитной гостиной.

2. Спортзал с тренажерами.

3. Баня для обогрева после окунаний.

4. Открытый бассейн.

5. Волейбольная площадка.

Кроме этого имеется собственная скважина с холодной водой, освещение территории и подъездная дорога, которую помогали отремонтировать администрация Калининградской области.

Ежегодно клуб «Янтарные моржи» организует и проводит Чемпионат Калининградской области по зимнему плаванию. В 2021 году планирует проведение юбилейного – пятого Чемпионата Калининградской области по зимнему плаванию.

На территории спортивной базы «Янтарные моржи» ежегодно проводятся фестиваля спорта и открытия зимних сезонов моржевания, что способствует приобщению жителей области к ЗОЖ и закаливанию. Члены клуба «Янтарные моржи» являются постоянными участниками международных и всероссийских стартов и фестивалей зимнего плавания, таких как Чемпионаты Мира и Европы, Чемпионаты Польши, Литвы, Белоруссии. В музее спорта клуба «Янтарные моржи» собрана масса спортивных наград, в т.ч. и золото Чемпионата Мира и Европы по зимнему плаванию. Множество кубков и дипломов победителей стартов в холодной воде.

В ноябре 2020 года в честь Дня Моржа 15-ть отважных пловцов, членов клуба «Янтарные моржи», совершили первый в Калининградской области кольцевой 15-ти километровый заплыв по реке Преголя вокруг островов И.Канта и Октябрьский, доказав на деле свое стремление к ЗОЖ и привлечению внимания к экологии региона.

Поддерживая всероссийскую акцию «Закаленная Россия – Сильная Страна», члены клуба «Янтарные моржи» бросают вызов декабрьскому холоду, водной стихии, различным вирусам и приветствуют всех желающих поддержать ЗОЖ.

Начало акции 26 декабря 2020 года в 10.00 часов.

Приходите.