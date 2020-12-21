Собянин открыл четвертый флагманский офис «Мои Документы» в столице

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21 декабря 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл четвертый в городе флагманский центр государственных услуг «Мои документы», расположенный в ТЦ «Щелковский», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Хочу поздравить вас с новосельем. Действительно, шикарный центр. Мы открываем МФЦ в самых таких напряженных точках, и с точки зрения транспорта, и, может быть, дефицита МФЦ, потому что округ большой и все практически районные МФЦ работают с такой серьезной нагрузкой. Здесь, в Щелковском международном автовокзале, рядом с метро, очень хорошая такая транспортная доступность», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, в МФЦ будут оказываться услуги «по содействию бизнесу». «Выполнено благоустройство снаружи хорошее и сам центр достаточно современный, красивый. Я надеюсь, что будет популярностью пользоваться, тем более, что во флагманских МФЦ достаточно много дополнительных услуг, в том числе и регистрация транспорта. Практически в этом здании, не надо никуда выходить, можно провести осмотр автомобиля и его зарегистрировать. Впервые мы такую комплексную услугу вводим по оказанию содействия индивидуальным предпринимателям: около 18 услуг, в том числе и регистрацию ИП открываем. Много других новшеств. В том числе посмотрел робота», - добавил мэр.

По его словам, несмотря на пандемию, нагрузка на МФЦ не снижается.

«Мы всем рекомендуем пользоваться электронными услугами, но все равно без МФЦ не обойтись. Вы видите, что нагрузка достаточно большая. С начала этого года 17 млн посетителей пришли в МФЦ. Несмотря на это, работники МФЦ оказывают огромное содействие во время пандемии, включая работу кол-центров, которые работают на людей, которые находятся на самоизоляции, которые заболели, у которых есть вопросы. Оказывают содействие социальным службам, медицинским. Огромное вам спасибо за участие во всех проблемах и заботах большого города», - заключил Сергей Собянин.