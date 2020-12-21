Депутат МГД Титов: Московский инновационный кластер расширяет возможности для горожан

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21 декабря 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Московский инновационный кластер расширяет возможности для участия: теперь работать на платформе могут не только юрлица и индивидуальные предприниматели, но и обычные граждане. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов.



«Сейчас в составе кластера уже работают 19 тыс. предпринимателей и компаний, это настоящая экосистема: можно вести бизнес с другими участниками кластера, можно участвовать в конкурсах, хакатонах, акселераторах. Это широкие возможности для профессионального роста, кооперации, развития своего дела, и они должны быть доступны всем специалистам инновационного сектора», - сказал Андрей Титов.

Депутат столичного парламента рассказал, что для того, чтобы присоединиться к кластеру, достаточно зарегистрироваться на платформе, указав свой телефон и электронную почту, пользователи официального сайта мэра и правительства Москвы могут использовать свою учетную запись.

«Для физических лиц доступны разделы «Проекты и потребности», где публикуются материалы для поиска партнеров, и «Биржа контрактного производства», где можно разместить заказы на производство. Также физические лица могут подавать заявки онлайн для участия в акселераторах и технологических конкурсах», - отметил Титов.

Он также подчеркнул, что вскоре на платформе кластера для физлиц будет доступна биржа патентов, где каждый пользователь сможет разместить разработку своего авторства.

«Инновации - это среда, где нужно снять искусственные барьеры, дать самым пытливым умам доступ к знаниям, к поддерживающей профессиональной среде, возможностям обмена опытом и рыночным механизмам. Созданные на платформе i.moscow механизмы дают доступ к таким возможностям специалистам со всей страны: теперь неважно, представляешь ли ты большую московскую компанию или трудишься в академгородке в тысячах км от столицы. Платформа создает равные возможности для всех, и это означает доступ к технологиям, решениям, разработкам для широкого круга предпринимателей, инженеров, ученых. Мы знаем, что настоящие прорывные технологии не всегда создаются учеными в белых халатах в хорошо оборудованных лабораториях. Изобретения, изменившие мир, создавались и энтузиастами в гаражах. Москва сейчас дает возможности для роста и тем, и другим, и, уверен, это даст качественный скачок в инновационной отрасли», - подытожил депутат Мосгордумы Титов.