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В Крыму начались ограничения по проведению праздничных мероприятий. Штрафы до 500 000 рублей с закрытием предприятия на 90 дней

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму начались ограничения по проведению праздничных мероприятий. Штрафы до 500 000 рублей с закрытием предприятия на 90 дней
Фото: соцсети

С 20 декабря начались ограничения по проведению праздничных мероприятий: новогодних, свадеб и прочего. Запрещена работа предприятий общепита после 22:00. При этом как будет конкретно осуществляться запрет не уточняется – ранее озвучена была версия, что в 10 вечера заканчивается обслуживание посетителей, а уйти они могут «потихоньку собираясь».

Также не уточнен термин «масштабные мероприятия», что вызывает вопрос о минимальном количестве гостей и есть ли разница от его проведения в закрытом помещении или на улице – к примеру, свадебные мероприятия на открытом воздухе.

На нарушителей могут быть наложены штрафы до 500 000 рублей с закрытием предприятия на 90 дней.

ГБ

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