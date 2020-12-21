В Крыму начались ограничения по проведению праздничных мероприятий. Штрафы до 500 000 рублей с закрытием предприятия на 90 дней
21 декабря 2020, 14:26[ «Аргументы Недели» ]
С 20 декабря начались ограничения по проведению праздничных мероприятий: новогодних, свадеб и прочего. Запрещена работа предприятий общепита после 22:00. При этом как будет конкретно осуществляться запрет не уточняется – ранее озвучена была версия, что в 10 вечера заканчивается обслуживание посетителей, а уйти они могут «потихоньку собираясь».
Также не уточнен термин «масштабные мероприятия», что вызывает вопрос о минимальном количестве гостей и есть ли разница от его проведения в закрытом помещении или на улице – к примеру, свадебные мероприятия на открытом воздухе.
На нарушителей могут быть наложены штрафы до 500 000 рублей с закрытием предприятия на 90 дней.
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